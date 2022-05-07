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وطنية

أزمة‭ ‬أسمدة‭ ‬ترفع‭ ‬أسهم‭ ‬المغرب

منذ 11 دقيقة
سوق‭ ‬الأسمدة‭ ‬تشهد‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭   (‬أرشيف‭)‬
خصاص‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬يزيد‭ ‬تهافت‭ ‬الدول‭ ‬المصنعة‭ ‬على‭ ‬الرباط‭ ‬لرفع‭ ‬صادراتها رفع‭ ‬شبح‭ ‬أزمة‭ ‬مرتقبة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬العالمية‭ ‬للأسمدة،‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬الروسية‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬وتيرة‭ ‬الوفود‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬الرباط‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المصنعة‭ ‬والمستوردة‭ ‬للفوسفاط،‭ ‬إذ‭ ‬يرتقب‭ ‬أن‭ ‬تتوالى‭ ‬زيارات‭ ‬وزراء‭ ‬فلاحة‭ ‬ومسؤولين‭ ‬حكوميين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬زيادة‭ ‬حصص‭ ‬بلدانهم‭أكمل القراءة »


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