وطنية
أزمة أسمدة ترفع أسهم المغرب
خصاص في السوق العالمية يزيد تهافت الدول المصنعة على الرباط لرفع صادراتها رفع شبح أزمة مرتقبة في السوق العالمية للأسمدة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وتيرة الوفود القادمة إلى الرباط من الدول المصنعة والمستوردة للفوسفاط، إذ يرتقب أن تتوالى زيارات وزراء فلاحة ومسؤولين حكوميين من أجل مناقشة سبل زيادة حصص بلدانهمأكمل القراءة »
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