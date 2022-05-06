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الصباح الفني

حمزة‭ ‬البيضاوي‭ ‬في‭ ‬ألبوم‭ ‬جديد

منذ دقيقتين
حمزة‭ ‬البيضاوي‭ ‬ ‭(‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
يضع‭ ‬الفنان‭ ‬حمزة‭ ‬البيضاوي‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬ألبومه‭ ‬الغنائي‭ ‬الأول‭  ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬لطرحه‭ ‬قريبا،‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬العيوط‭ ‬المرساوية‭ ‬والحصباوية‭. ‬ ويسعى‭ ‬الفنان‭ ‬الشاب‭ ‬إلى‭ ‬استثمار‭ ‬التجربة‭ ‬التي‭ ‬اكتسبها‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬وتمرسه‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬العيطة،‭ ‬لتوثيق‭ ‬هذا‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي،‭ ‬وإعادة‭ ‬تقديمه‭ ‬بلمسة‭ ‬تجديدية‭ ‬وروح‭ ‬شبابية‭ ‬تجعله‭ ‬قريبا‭ ‬من‭أكمل القراءة »


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