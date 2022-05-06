الصباح الفني
حمزة البيضاوي في ألبوم جديد
يضع الفنان حمزة البيضاوي اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الأول الذي يستعد لطرحه قريبا، ويضم مجموعة من أشهر العيوط المرساوية والحصباوية. ويسعى الفنان الشاب إلى استثمار التجربة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة وتمرسه على أداء العيطة، لتوثيق هذا التراث الشعبي، وإعادة تقديمه بلمسة تجديدية وروح شبابية تجعله قريبا منأكمل القراءة »
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