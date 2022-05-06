الصباح الفني
تسكت سعيدة بلقب أحسن باتسيي
تقاسمت المغنية والممثلة ابتسام تسكت مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، سعادتها بعد حصولها على لقب أحسن باتسيي في النسخة الخاصة بالمشاهير، وتمكنت من خطف اللقب من مهدي تكيطو وربيع الصقلي اللذين وصلا أيضا إلى البرايم النهائي من البرنامج. وشاركت تسكت، عبر خاصية “الستوري” صورا توثق لحظة تسلمها درع التتويج،أكمل القراءة »
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