أســــــرة
نــصــيـــحــة: الأهلية
أهم نصيحة يحرص عليها متخصصو هذه العملية، هو اختبار الأهلية، إذ أنه لا يسمح لكثيرين بإجرائها، ومن المهم التعرف على الحالة الصحية المثالية التي تسمح للشخص بنحت جسمه، إذ يقول الأطباء إنه لا يتم إجراء نحت الجسم للجميع فالبعض لا يناسبهم هذا الإجراء، وأهم شرط هو أن يكون الشخصأكمل القراءة »
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