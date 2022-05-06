الرياضة
الإصابة تغيب الهيلالي عن مواجهة مازيمبي
الفريق اصطحب معه المدرب إيبينغي وتحذيرات من استفزازات الجمهور الكونغولي يغيب بكر الهيلالي، لاعب نهضة بركان، عن مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر إجراؤها بعد غد (الأحد)، بلومومباشي، لحساب ذهاب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية. وعلمت «الصباح»، أن سبب غياب الهيلالي يعود إلى إصابة تعرض لها في مباراة فريقه الأخيرةأكمل القراءة »
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