fbpx
ملف الصباح

ملابس العيد… يا فرحة ما تمت

منذ 3 دقائق
آباء غاضبون بسبب ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية وغياب الجودة يبدو تناقض كبير من خلال مشاهد الاكتظاظ الكبير التي تعرفها محلات بيع الملابس الخاصة بعيد الفطر، خاصة في ظل حديث الجميع عن أزمة خانقة بسبب الجائحة وفقدان كثيرين مناصب شغلهم، إلى جانب الارتفاع المهول في الأسعار. يبقى للاحتفال بعيد الفطرأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة