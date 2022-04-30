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ملابس العيد… يا فرحة ما تمت
آباء غاضبون بسبب ارتفاع الأسعار في المحلات التجارية وغياب الجودة يبدو تناقض كبير من خلال مشاهد الاكتظاظ الكبير التي تعرفها محلات بيع الملابس الخاصة بعيد الفطر، خاصة في ظل حديث الجميع عن أزمة خانقة بسبب الجائحة وفقدان كثيرين مناصب شغلهم، إلى جانب الارتفاع المهول في الأسعار. يبقى للاحتفال بعيد الفطرأكمل القراءة »
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