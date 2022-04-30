fbpx
الرياضة

يوما راحة للاعبي آسفي

منذ دقيقتين
منح المصري طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، لاعبيه يومي راحة. وأفاد مصدر مسؤول أن الطاقم التقني استجاب إلى رغبة اللاعبين في الخلود إلى فترة راحة قصيرة بعد المجهود الكبير، الذي بذلوه في الفترة الماضية بسبب تراكم المباريات، وعدم استفادتهم من الراحة منذ قدوم الطاقم المصري. وتابع المتحدث نفسه أن المدربأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة