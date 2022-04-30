الرياضة
يوما راحة للاعبي آسفي
منح المصري طارق مصطفى، مدرب أولمبيك آسفي، لاعبيه يومي راحة. وأفاد مصدر مسؤول أن الطاقم التقني استجاب إلى رغبة اللاعبين في الخلود إلى فترة راحة قصيرة بعد المجهود الكبير، الذي بذلوه في الفترة الماضية بسبب تراكم المباريات، وعدم استفادتهم من الراحة منذ قدوم الطاقم المصري. وتابع المتحدث نفسه أن المدربأكمل القراءة »
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