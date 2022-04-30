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الرياضة

وفاق آسفي يضمن البقاء

منذ 8 دقائق
ضمن وفاق آسفي البقاء في القسم الثاني هواة بعد تحقيقه فوزا عريضا، بأربعة أهداف لواحد، على حساب حسنية أكدز في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الأربعاء الماضي، بملعب الأب فرج بآسفي. وبعد هذا الفوز رفع الفريق العبدي رصيده إلى 43 نقطة وابتعد بشكل رسمي عن حسابات النزول إلى القسم الشرفي.أكمل القراءة »


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