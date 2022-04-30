الرياضة
جامعة القوى تعدل برنامجها السنوي
عدلت الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى برنامجها السنوي، بإدخال بعض السباقات الخاصة بالمناطق في فئتي الكبار والشباب، بعد أن ألغيتا بسبب ضيق الأجندة الوطنية والدولية. وأعلنت جامعة القوى أنها غيرت مواعيد بعض المنافسات، من أجل فسح المجال أمام برمجة السباقات الخاصة بالمناطق، إذ تضمن البرنامج الأول ستة سباقات خاصة بالمناطق،أكمل القراءة »
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