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الرياضة

الجامعة تتجه للعفو عن جمهور الجيش

منذ 8 دقائق
المباراة النهائية لكأس العرش تقام بأكادير في 14 ماي تتجه جامعة كرة القدم نحو الترخيص لجماهير الجيش الملكي، بحضور نهائي كأس العرش، الذي يجمع فريقها في 14 ماي المقبل، بالمغرب التطواني. وذكر مصدر مطلع أن اللجنة التأديبية والروح الرياضية ستحدد موعد نهاية العقوبة التي فرضتها على جماهير الجيش، عقب أحداثأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق
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