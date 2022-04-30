الرياضة
البايرن يحسم صفقة مزراوي
كشف الصحافي الإيطالي فابريسيو رومانو أن بايرن ميونيخ الألماني توصل إلى اتفاق شفوي مع نوصير مزراوي، مدافع أجاكس أمستردام الهولندي، من أجل التعاقد بينهما الصيف المقبل. وأوضح فابريسيو رومانو أن بايرن ميونيخ أوفد مسؤولين إلى ملعب يوهان كرويف أرينا بأمستردام قبل أسابيع، من أجل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع نوصيرأكمل القراءة »
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