الرياضة
الرجاء يتجاوز اختبار الفتح
فاز عليه في مباراة عرفت تضييع ضربتي جزاء واحتجاجات على التحكيم تلقى الفتح هزيمة قاسية بميدانه أمام الرجاء بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الخميس)، لحساب الجولة 22 من البطولة الوطنية. وأضاع الفتح فرصة لتأمين بقائه بالقسم الوطني الأول، بعد أن مني بالهزيمة الثامنة هذا الموسم، مقابلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا