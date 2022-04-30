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الرياضة

الرجاء يتجاوز اختبار الفتح

منذ 9 دقائق
فاز عليه في مباراة عرفت تضييع ضربتي جزاء واحتجاجات على التحكيم تلقى الفتح هزيمة قاسية بميدانه أمام الرجاء بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، مساء أول أمس (الخميس)، لحساب الجولة 22 من البطولة الوطنية. وأضاع الفتح فرصة لتأمين بقائه بالقسم الوطني الأول، بعد أن مني بالهزيمة الثامنة هذا الموسم، مقابلأكمل القراءة »


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