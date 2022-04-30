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وطنية

“الكابرانات” يخسرون حرب الغاز مع المغرب

منذ دقيقة واحدة
تعرض نظام «الكابرانات» بالجزائر لزلزال مدمر، بعد رفض الحكومة الإسبانية التهديدات بقطع الغاز الطبيعي عنها، في حال تم تصديره إلى المغرب عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوربي. ورفضت إسبانيا الضغوطات التي مارسها نظام العسكر الفاشل، وقررت التعامل مع المغرب بمنظور جديد، سواء عبر تبني مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أوأكمل القراءة »


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