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الرياضة

دراجو المنتخب في اختبار ببنسليمان

منذ دقيقتين
استضافت بنسليمان، سباقا جهويا رمضانيا، في مدار مغلق، بتجزئة الصخور، عرف مشاركة أكثر من 40 متسابقا، يمثلون 15 ناديا منضويا تحت لواء عصبة البيضاء سطات، ثم دراجين ينتمون إلى بعض العصب الجهوية الأخرى. وأوضح بلاغ للجامعة أن “المشاركة شملت فئة الكبار وفئة أقل من 23 سنة، بالإضافة إلى فئة الشباب”،أكمل القراءة »


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