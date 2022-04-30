الرياضة
دراجو المنتخب في اختبار ببنسليمان
استضافت بنسليمان، سباقا جهويا رمضانيا، في مدار مغلق، بتجزئة الصخور، عرف مشاركة أكثر من 40 متسابقا، يمثلون 15 ناديا منضويا تحت لواء عصبة البيضاء سطات، ثم دراجين ينتمون إلى بعض العصب الجهوية الأخرى. وأوضح بلاغ للجامعة أن “المشاركة شملت فئة الكبار وفئة أقل من 23 سنة، بالإضافة إلى فئة الشباب”،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا