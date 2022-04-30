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الرياضة

إجراءات صارمة في جمع الهواة

منذ دقيقتين
اتخذت المجموعة الوطنية لكرة القدم هواة مجموعة من القرارات الصارمة، استعدادا للجمع العام المقرر في 18 يونيو المقبل. وأفادت العصبة في مراسلة توصلت بها الفرق المنضوية تحت لوائها أنه لا يمكن تعيين أعضاء المكتب التنفيذي للعصبة مناديب للفرق في الجموع العامة أثناء مدة ولايتهم، وشددت على ضرورة التقيد بهذا الإجراء.أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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