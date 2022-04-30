fbpx
الصباح الفني

مهرجان‭ ‬لمسرح‭ ‬الشباب‭ ‬بالرباط

منذ 4 دقائق
الممثلة‭ ‬نجوم‭ ‬الزوهرة‭ ‬‭ (‬خاص‭)‬
برشيد‭ ‬حكما‭ ‬للدورة‭ ‬الأولى‭ ‬وتكريم‭ ‬وردة‭ ‬ونجوم‭ ‬والملالي تنظم‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬وجمعية‭ ‬أصدقاء‭ ‬محمد‭ ‬الجم،‭ ‬المهرجان‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لمسرح‭ ‬الشباب،‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬ماي،‭ ‬بمسرح‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬وقاعة‭ ‬باحنيني‭ ‬بالرباط‭.‬ وتتشكل‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المهرجان،‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬له‭ ‬المنظمون‭ ‬شعار‭ “‬الشباب‭ ‬دعامة‭ ‬للنموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الجديد‭”‬،‭ ‬من‭ ‬الكاتب‭ ‬المسرحي‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة