الصباح الفني
مهرجان لمسرح الشباب بالرباط
برشيد حكما للدورة الأولى وتكريم وردة ونجوم والملالي تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجمعية أصدقاء محمد الجم، المهرجان الوطني الأول لمسرح الشباب، من 10 إلى 13 ماي، بمسرح محمد الخامس وقاعة باحنيني بالرباط. وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان، الذي اختار له المنظمون شعار “الشباب دعامة للنموذج التنموي الجديد”، من الكاتب المسرحيأكمل القراءة »
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