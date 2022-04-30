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الرياضة

شهاب يغيب عن برشيد

منذ دقيقتين
يواصل الحارس صلاح الدين شهاب، غيابه عن تداريب يوسفية برشيد، التي تجرى استعدادا لمباراة قمة أسفل الترتيب، أمام أولمبيك آسفي، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. ويغيب شهاب عن يوسفية برشيد، بسبب الإصابة، إذ أحس بألم في الفخذ، بعد نهاية مباراة حسنية أكادير، وكان في أمس الحاجة للراحة قبلأكمل القراءة »


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