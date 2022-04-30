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الرياضة

5 غيابات بالسوالم أمام بركان

منذ دقيقتين
يعاني شباب السوالم غياب خمسة عناصر أساسية، خلال المواجهة التي تجمعه اليوم (السبت)، بالملعب البلدي ببركان، أمام نهضة بركان، لحساب الدورة 22 من بطولة القسم الأول. ويغيب أنس صبيح، لجمعه أربعة إنذارات، أكملها أمام الدفاع الحسني الجديدي، ويتواصل غياب زكرياء كريران وعمر بوطيب وزهير الهاشمي، بسبب الإصابة، وجواد بصير بقرارأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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