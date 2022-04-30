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برادة يصدر مؤلفه

منذ 4 دقائق
أصدر محمد علمي برادة، كتابا جديدا بعنوان “المغرب ورهانات الإصلاح” يتضمن مجموعة من المرتكزات العملية التي من شأنها المساهمة في تحقيق التغيير المنشود. وأوضح علمي برادة، خلال حفل تقديم كتابه بالرباط، أن “المغرب ورهانات الإصلاح” بمثابة “مساهمة متواضعة برؤية إيجابية وواضحة للمستقبل قصد تحقيق التنمية وبلوغ التطور المنشود والمنتظر منأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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