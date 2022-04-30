ملف الصباح
ما تبقى من رمضان يدكه العيد
المناسبتان “تثقبان” الميزانية وتعصران جيوب الموظفين البسطاء أصبح تلاحق المناسبات وراء بعضها، يحدث عجزا في ميزانية الأسر، إذ أن رمضان يليه عيد الفطر ثم عيد الأضحى وبعدهما العطلة الصيفية، التي يليها الدخول المدرسي وغيرها من المصاريف، التي تحدث اختلالا في ميزانية الأسر، خاصة المتوسطة منها، التي تقبل بشكل كبير علىأكمل القراءة »
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