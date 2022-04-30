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ملف الصباح

ما تبقى من رمضان يدكه العيد

منذ 3 دقائق
Moroccans stand in a bakery in the medina in Rabat on January 25, 2011. The Moroccan government subsidises the cost of primary necessities such as flour in a bid to avoid increases in the price of primary food stuffs that could provoke turmoil amongst the masses leading to widespread protests. Government spokes person Khalid Naciri affirmed today that the subsidies are not a result of the recent events in neigbouring Tunisia. Hardline Tunisian president Zine El Abidine Ben Ali fled Tunis after 23 years in power. AFP PHOTO/ABDELHAK SENNA (Photo by ABDELHAK SENNA / AFP)
المناسبتان “تثقبان” الميزانية وتعصران جيوب الموظفين البسطاء أصبح تلاحق المناسبات وراء بعضها، يحدث عجزا في ميزانية الأسر، إذ أن رمضان يليه عيد الفطر ثم عيد الأضحى وبعدهما العطلة الصيفية، التي يليها الدخول المدرسي وغيرها من المصاريف، التي تحدث اختلالا في ميزانية الأسر، خاصة المتوسطة منها، التي تقبل بشكل كبير علىأكمل القراءة »


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