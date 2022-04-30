بانوراما
نصائح ادهشور*
احذروا الإفراط في تناول الحلويات يمر جسم الإنسان خلال فترة الصيام، بالعديد من المراحل التي تترك أثرا كبيرا على الصحة الجسدية والنفسية. تحدثنا في أعداد سابقة عن فوائد الصيام الصحية وكيفية الاستفادة منها لعلاج العديد من المشاكل الصحية، ويبقى أكبر تحد نواجهه خلال فترة العيد هو الانتقال السلس إلىأكمل القراءة »
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