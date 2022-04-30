بانوراما
تـكـلـيـف مـلـكـي
مسار قاضية (الأخيرة) العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومساعي التأسيس للاستقلالية لا يختلف اثنان على أن المرأة المغربية، والقاضية على وجه الخصوص، استطاعت أن تنزع حقوقها من يدي زميلها الرجل وقاسمته المسؤولية عائشة الناصري، المستشارة الحالية بمحكمة النقض، والعضو السابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مثال للمرأة القاضية التي استطاعتأكمل القراءة »
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