حوادث
رشوة القضاة… الورطة الكبرى
كمائن التلبس والخبرات التقنية تفضح العلاقات المشبوهة في تلقي الأموال لتقديم المساعدات كلما سقط قاض أو مسؤول بالعدل، يعتبر المتتبعون الواقعة ورطة كبرى، بعد خروج القاضي عن واجب الحياد والاستقامة والتجرد والنزاهة، ويجد نفسه أمام اتهامات ثقيلة تصل إلى غرف جرائم الأموال بسبب قيمة مبلغ الرشوة المرتفع. اتهامات بالأدلة عبرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا