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حوادث

رشوة القضاة… الورطة الكبرى

منذ دقيقتين
كمائن التلبس والخبرات التقنية تفضح العلاقات المشبوهة في تلقي الأموال لتقديم المساعدات كلما سقط قاض أو مسؤول بالعدل، يعتبر المتتبعون الواقعة ورطة كبرى، بعد خروج القاضي عن واجب الحياد والاستقامة والتجرد والنزاهة، ويجد نفسه أمام اتهامات ثقيلة تصل إلى غرف جرائم الأموال بسبب قيمة مبلغ الرشوة المرتفع. اتهامات بالأدلة عبرأكمل القراءة »


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