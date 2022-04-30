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اعتقال شرطي المطاردة القاتلة

منذ 6 دقائق
الضحية تلميذ بالباكلوريا وفتاة في الإنعاش والثانية تحمل كسورا علمت “الصباح” أن الضحية الذي لقي حتفه، أول أمس (الخميس)، بالبيضاء، في مطاردة بوليسية قاتلة، تلميذ بالباكلوريا، يبلغ من العمر 19 سنة، ويتحدر من حي سباتة، بعدما اختار القيام بجولة رفقة عدد من أصدقائه ببوركون تزجية للوقت، ريثما يحين موعد الإفطار.أكمل القراءة »


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