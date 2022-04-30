الأولى
استغلال القاصرات جنسيا في “تيك توك”
“فوربس”: الفتيات يلبين رغبات مشاهديهن للحصول على هدايا عدد من المستخدمين يستعملون حيلا لإطالة النظر إلى أجسادهن توصل تحقيق أجرته مجلة “فوربس”، أن الفتيات القاصرات عبر العالم، ضحايا استغلال جنسي من قبل متابعيهن، إذ أصبحن يقدمن خدمات جنسية مقابل الحصول على هدايا، يمكن تحويلها إلى مال. وينتشر تطبيق “تيك توك”أكمل القراءة »
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