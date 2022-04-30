الأولى
موثق يسطو على ودائع 24 زبونا
وجد 24 شخصا ضمنهم شركة عقارية مختصة في إنتاج السكن الاقتصادي، أنفسهم ضحايا نصب وخيانة أمانة والتصرف في وديعة بسوء نية من قبل موثق، بعدما استولى على أموالهم المحددة في مليار و124 مليونا، وسقط، أخيرا، في قبضة أمن سلا، وأظهرت التحقيقات أنه لم يفوت ودائع الزبناء إلى صندوق الإيداع والتدبير،أكمل القراءة »
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