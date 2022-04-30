الأولى
غموض في صرف ملايير مكتب المؤلفين
بنسعيد قرر تعديل بنود القانون لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع الأموال انتقد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، غياب الحكامة في صرف 20 مليارا سنويا، من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، على المنخرطين، دون معايير دقيقة، وفق مصدر مأذون من الوزارة، فضل عدم الكشف عن اسمه. وأوضح المصدر نفسه،أكمل القراءة »
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