الأولى
مدونة أخلاقيات “تعتقل” الحياة الخاصة للقضاة
الجباري: قيدتها ببعض الالتزامات دون سند قانوني وخرجت عما هو مسطر لها أثارت مدونة الأخلاقيات القضائية نقاشات واسعة، خصوصا في الجانب المتعلق بالحياة الخاصة للقضاة. وانقسمت النقاشات بين من اعتبر أن المدونة خرجت عما هو مسطر لها في المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبين من يرىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا