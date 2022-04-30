افتتاحية
كل فاتح…
الخصاص الاجتماعي كبير جدا، وينطبق عليه المثل الشعبي “فين ما ضربتي القرع يسيل دمو”، وهو نتيجة حتمية لمقاربة معاقة في التدبير، لم تدخر فيها الحكومتان السابقتان جهدا للتنكيل بالمغاربة، وإنزال أقسى العقوبات ضدهم، في حفلة تعذيب استمرت عشر سنوات دون انقطاع. ولم يكتف مهندسو أسوأ مرحلة في تاريخ المغرب بهذاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا