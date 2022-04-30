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افتتاحية

كل فاتح…

منذ 9 دقائق
الخصاص الاجتماعي كبير جدا، وينطبق عليه المثل الشعبي “فين ما ضربتي القرع يسيل دمو”، وهو نتيجة حتمية لمقاربة معاقة في التدبير، لم تدخر فيها الحكومتان السابقتان جهدا للتنكيل بالمغاربة، وإنزال أقسى العقوبات ضدهم، في حفلة تعذيب استمرت عشر سنوات دون انقطاع. ولم يكتف مهندسو أسوأ مرحلة في تاريخ المغرب بهذاأكمل القراءة »


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