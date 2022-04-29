الصباح الفني
”يوميات مهاجر سري” في نسخة ألمانية
كتاب رشيد نيني نقله المترجم لشهب إلى لغة «غوته» صدرت حديثا عن عن دار النشر الألمانية “بود” بمدينة نوردرستيت شمال هابروغ الترجمة الألمانية لـكتاب “يوميات مهاجر سري” للإعلامي والصحافي رشيد نيني، بتوقيع الباحث والمترجم المغربي حميد لشهب. وتعد هذه الترجمة هي الثانية ليوميات نيني بعد الأولى باللغة الإسبانية التي صدرتأكمل القراءة »
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