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الصباح الفني

‭”‬يوميات‭ ‬مهاجر‭ ‬سري‭” ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬ألمانية

منذ 17 ثانية
غلاف‭ ‬الترجمة‭ ‬الألمانية‭    (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
كتاب‭ ‬رشيد‭ ‬نيني‭ ‬نقله‭ ‬المترجم‭ ‬لشهب‭ ‬إلى‭ ‬لغة‭ ‬‮«‬غوته‮»‬ صدرت‭ ‬حديثا‭ ‬عن‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ ‬الألمانية‭ “‬بود‭” ‬بمدينة‭ ‬نوردرستيت‭ ‬شمال‭ ‬هابروغ‭ ‬الترجمة‭ ‬الألمانية‭ ‬لـكتاب‭ “‬يوميات‭ ‬مهاجر‭ ‬سري‭” ‬للإعلامي‭ ‬والصحافي‭ ‬رشيد‭ ‬نيني،‭ ‬بتوقيع‭ ‬الباحث‭ ‬والمترجم‭ ‬المغربي‭ ‬حميد‭ ‬لشهب‭.‬ وتعد‭ ‬هذه‭ ‬الترجمة‭ ‬هي‭ ‬الثانية‭ ‬ليوميات‭ ‬نيني‭ ‬بعد‭ ‬الأولى‭ ‬باللغة‭ ‬الإسبانية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭أكمل القراءة »


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