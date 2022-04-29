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الرياضة

مجيد: عودتي للعب معجزة

منذ 3 دقائق
حارس «الماص» قال إن كثرة التوقفات في البطولة أضرت بفريقه قال أيمن مجيد، حارس مرمى المغرب الفاسي، إن التوقف المتكرر للبطولة لم يخدم مصلحة فريقه، مضيفا، في حوار مع «الصباح» ، أن هدف «الماص» خلال الموسم الحالي العودة للمشاركة في المنافسات الإفريقية من جديد، والوصول إلى المباراة النهائية في كأسأكمل القراءة »


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