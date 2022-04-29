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صبري في مهرجان قابس تلتقي هند صبري الرئيسة الشرفية لمهرجان “قابس سينما فن” مع جمهور المهرجان في دورته الرابعة في الفترة من 6 إلى 12 ماي المقبل، وذلك من خلال فعالية “تعالا شوف”، إذ دعت جمهور المهرجان لمرافقتها إلى عوالم السينما المصرية وذلك لحضور عرض فيلم “الأرض” إنتاج 1969 وهوأكمل القراءة »
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