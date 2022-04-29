الرياضة
سيدي قاسم يحيي آمال البقاء
حقق اتحاد سيدي قاسم فوزه الثاني على التوالي، على حساب مولودية الداخلة، بستة أهداف لصفر، تحت قيادة المدرب الجديد إدريس اللوماري، الذي عوض المهدي العامري، الأربعاء الماضي، بالملعب البلدي ببلقصيري، لحساب الدورة 28 من منافسات القسم الوطني هواة. وأحيى اتحاد سيدي قاسم آماله على بعد دورتين من نهاية البطولة، منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا