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الرياضة

سيدي قاسم يحيي آمال البقاء

منذ 15 ثانية
حقق اتحاد سيدي قاسم فوزه الثاني على التوالي، على حساب مولودية الداخلة، بستة أهداف لصفر، تحت قيادة المدرب الجديد إدريس اللوماري، الذي عوض المهدي العامري، الأربعاء الماضي، بالملعب البلدي ببلقصيري، لحساب الدورة 28 من منافسات القسم الوطني هواة. وأحيى اتحاد سيدي قاسم آماله على بعد دورتين من نهاية البطولة، منأكمل القراءة »


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