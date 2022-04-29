الرياضة
أجاكس إلى القسم الأول هواة
بحضور قياسي، لبى جمهور طنجة نداء أجاكس، وملأ جنبات ملعب القرية الرياضية بالزياتن، خلال المباراة المصيرية التي منحت فريق المدينة الثاني، بطاقة الصعود إلى القسم الأول هواة، قبل دورة واحدة من نهاية الموسم. وكاد الفريق الضيف، نادي الفنيدق، المهدد بالنزول، أن يخلق المفاجأة ويفسد أجواء الاحتفال، بعدما سجل هدفا مباغتاأكمل القراءة »
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