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الأرشيف معضلة المحاكم

منذ 3 دقائق
أقرت وزارة العدل أنه، رغم مجهوداتها المبذولة، إلا أن تدبير أرشيف كتابة الضبط يواجه إكراهات ومشاكل مرتبطة بضعف الرقمنة وقلة الموارد البشرية والتقنية المتخصصة، إلى جانب كثرة السجلات وتراكم الملفات، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من أجل جردها وتسجيلها، قبل إحالتها على مركز الحفظ الجهوي، حسب ما تضمنه التقرير الأخيرأكمل القراءة »


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