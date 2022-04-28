الأولى
فضائح تهز مديريات التجهيز
تدخلات ومحسوبية وفساد إداري أبطالها نافذون ومقربون من مراكز القرار وقفت لجنة تفتيش مركزية من وزارة التجهيز والماء، موفدة إلى مديريات إقليمية، على خروقات مالية وإدارية خطيرة، تستوجب المساءلة القضائية، أبطالها موظفون نافذون، منهم من استنجد بمسؤول حكومي، من أجل النجاة من هذا الملف الساخن. ويظهر أن متاعب أحد المديرينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا