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فضائح تهز مديريات التجهيز

منذ 4 دقائق
نزار بركة
تدخلات ومحسوبية وفساد إداري أبطالها نافذون ومقربون من مراكز القرار وقفت لجنة تفتيش مركزية من وزارة التجهيز والماء، موفدة إلى مديريات إقليمية، على خروقات مالية وإدارية خطيرة، تستوجب المساءلة القضائية، أبطالها موظفون نافذون، منهم من استنجد بمسؤول حكومي، من أجل النجاة من هذا الملف الساخن. ويظهر أن متاعب أحد المديرينأكمل القراءة »


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