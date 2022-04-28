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ميراوي: لا تساهل مع فضائح الجامعات
قال إنه أنهى نظام “الباكلوريوس” لأن به اختلالات قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إنه لا تساهل مع أي فضيحة تمس الجامعة، من قبيل الجنس والمال مقابل النقط، والغش في الامتحانات، وسرقة الأطروحات. وأوضح ميراوي، في معرض جوابه عن أسئلة “الصباح”، في مؤتمر صحافي، بمقر وزارتهأكمل القراءة »
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