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“حريك” العدائين يعود إلى الواجهة
تجدد الحديث مرة أخرى عن ظاهرة “الحريك” في صفوف الرياضيين المغاربة، بعد اختفاء خمسة عدائين شاركوا في بطولة العالم المدرسية للعدو الريفي، التي اختتمت بسلوفاكيا الأحد الماضي. وعلمت “الصباح”، أن بعثة المنتخب الوطني المدرسي للعدو الريفي العائدة إلى المغرب، أمس (الأربعاء)، فوجئت بعدم عودة العدائين الخمسة إلى الفندق الذي أقامأكمل القراءة »
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