الأولى
“الوزيعة” في مشاريع ملكية
إعطاء الإشارة “للبيع والشراء” في الأصول التجارية لفضاء “الفيلودروم” والكرة الأرضية والكورنيش يتداول أعضاء مجلس مدينة البيضاء، منذ بداية الأسبوع الجاري، في مشاريع دفاتر تحملات، معدة من خارج المكتب المسير، تعبد الطريق لوضع عدد من الأصول التجارية والمحلات والمرافق العمومية، رهن إشارة الخواص من أجل التسيير والتنشيط لمدة مفتوحة. وتوصلأكمل القراءة »
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