الأمم المتحدة … البحرين تبرز دور لجنة القدس برئاسة الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أبرزت مملكة البحرين، الدور البارز الذي تضطلع به لجنة القدس، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.

وذكر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك،جمال فارس الرويعي، خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة بشأن الحالة في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، بأهمية دور لجنة القدس برئاسة الملك، داعيا في ذات السياق لاحترام الوصاية على المقدسات والأوقاف التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد الدبلوماسي البحريني من جهة أخرى بحرص بلاده على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ أسس السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز قيم الحوار والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب.

وقال إن التحديات القائمة ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لإرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار، ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومنع تمويله، وتطوير التعاون المشترك في المجالات التنموية، بما يعود بالخير والرخاء على دول المنطقة وشعوبها والعالم أجمع، ويحقق تطلعاتها في الأمن والسلام والنماء والازدهار.

وتناول موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفق ا لقرارات الشرعية الدولية، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في التهدئة، وفتح آفاق جادة لعملية السلام العادل والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية،