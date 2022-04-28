الرياضة
داري ونغوما والمكعازي بتشكيلة “كاف”
اللائحة ضمت أربعة لاعبين من وفاق سطيف كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» عن التشكيلة المثالية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، الذي أسفر عن تأهل أربعة فرق إلى النصف النهائي، ويتعلق الأمر بالوداد الرياضي والأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري وبيترو أتليتيكو الأنغولي. ورغم إقصاء الرجاء من قبل الأهلي المصري فيأكمل القراءة »
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