الرياضة
صراع مع الجزائر على بن رحو
تأهل الأسود للمونديال يحفز لاعب نيم على حمل القميص الوطني كشفت مصادر مطلعة وجود منافسة شرسة بين الجامعة والاتحاد الجزائري لكرة القدم، للظفر بخدمات ياسين بن رحو، المحترف بنيم الفرنسي والحامل للجنسيتين المغربية والجزائرية. ويسعى الطرفان إلى استقطاب بن رحو، البالغ من العمر 23 سنة، بالنظر إلى المستوى الجيد، الذيأكمل القراءة »
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