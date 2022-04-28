الرياضة
السلطات تتمسك بـ “ويكلو” الفتح والرجاء
راسلت العصبة الاحترافية بشأن إجراء المباراة دون جمهور اضطرت سلطات الرباط إلى إشعار العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإجراء مباراة الفتح والرجاء دون جمهور، اليوم (الخميس)، لحساب مؤجل الجولة 21 من البطولة الوطنية، بسبب رفض مسؤولي الفريقين أي قرار شفوي بهذا الشأن. وعلمت “الصباح”، أن سلطات الرباط رضخت لضغوط العصبةأكمل القراءة »
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