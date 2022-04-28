الرياضة
الوداد يتفادى الحرمان من العصبة
الفريق يرخص للجعدي بالسفر إلى بلجيكا للعلاج ستمكن المنحة التي يحصل عليها الوداد الرياضي، من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نظير تأهله لنصف نهائي عصبة الأبطال، المحددة في 800 مليون، من تفادي حرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة ذاتها. وذكر مصدر مطلع أن المبلغ الذي سيحصل عليه الوداد من “كاف”،أكمل القراءة »
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