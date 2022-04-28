الرياضة
الكرة النسوية تسوي وضعيتها
العصبة تحضر لجمعها العام وتستنفر الأندية دعت العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية الأندية المنضوية تحت لوائها، إلى بعث أسماء المندوبين، المقرر حضورهم في الجمع العام العادي، الذي سينعقد في فاتح يونيو المقبل، بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالمعمورة. وطالبت العصبة النسوية الأندية بعث أسماء مناديبها في الجمع العام المقبل،أكمل القراءة »
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