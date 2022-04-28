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ليست ظاهرة عامة
< للإجابة عن هذا السؤال سننطلق من سؤال آخر، هل السحر ينتشر خلال رمضان وخارج شهر رمضان أيضا؟ ذهبت عدد من الدراسات، خاصة الكولونيالية منها، إلى القول إن المغرب كما هو الشأن بالنسبة إلى باقي دول شمال إفريقيا، عرف انتشارا واسعا لثقافة سحرية ممتدة في القدم، وكان هدفها وراء هذاأكمل القراءة »
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