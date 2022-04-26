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تحت الدف

منذ 36 ثانية
ثار برلماني من الحركة الشعبية، في وجه محمد صديقي، وزير الفلاحة، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس المستشارين، لأنه رفض استقباله، رغم كثرة الطلبات، ليس لاقتراح حلول لأزمة ارتفاع الأسعار، بل لأجل تخفيض التعريفة المرجعية لأثمان التحفيظ العقاري، دفاعا عن المنعشين العقاريين. وعوض أن يرد الوزير بحزم على البرلماني، بأنأكمل القراءة »


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منذ 36 ثانية
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