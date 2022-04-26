الأولى
تحت الدف
ثار برلماني من الحركة الشعبية، في وجه محمد صديقي، وزير الفلاحة، في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس المستشارين، لأنه رفض استقباله، رغم كثرة الطلبات، ليس لاقتراح حلول لأزمة ارتفاع الأسعار، بل لأجل تخفيض التعريفة المرجعية لأثمان التحفيظ العقاري، دفاعا عن المنعشين العقاريين. وعوض أن يرد الوزير بحزم على البرلماني، بأنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا