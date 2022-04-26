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ولاة سابقون يسيطرون على الصفقات

منذ 20 ثانية
يملكون مكاتب دراسات ويربطون علاقات ويقتلون التنافس وصناع القرار بالداخلية يلزمون الصمت يستفيد محظوظون يملكون مكاتب دراسات مختصة، وينسجون علاقات مع نافذين، من صفقات دون عناء أو تعب، ودون انتظار نتائج المنافسة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى ثلاثة ولاة سابقين، أحدهم كان اليد اليمنى لإدريس جطو، والثاني مقرب منأكمل القراءة »


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