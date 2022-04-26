الأولى
ولاة سابقون يسيطرون على الصفقات
يملكون مكاتب دراسات ويربطون علاقات ويقتلون التنافس وصناع القرار بالداخلية يلزمون الصمت يستفيد محظوظون يملكون مكاتب دراسات مختصة، وينسجون علاقات مع نافذين، من صفقات دون عناء أو تعب، ودون انتظار نتائج المنافسة، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى ثلاثة ولاة سابقين، أحدهم كان اليد اليمنى لإدريس جطو، والثاني مقرب منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا