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المحاكم تدبر الخصاص بالمتطوعين

منذ 11 ثانية
رغم منع لجوء المحاكم إلى المتطوعين والمتدربين وموظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص، منذ 2002، من خلال منشور وزاري، إلا أنها مازالت تعتمد على خدماتهم، بسبب قلة الموارد البشرية. ووقف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات على أن بعض المحاكم تستعين بالمتطوعين والمتدربين، بالإضافة الى موظفي الجماعات الترابية لسد الخصاص في المواردأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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