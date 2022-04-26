الأولى
ريع وساطة في ملايير الجفاف
تحويل اعتمادات من برنامج دعم الفلاحين إلى شركات وغضب بسبب استبعاد الدعم المباشر كشفت نقابات فلاحية النقاب عن مخطط يروم تحويل اعتمادات بالملايير، من الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي لمواجهة آثار الجفاف، إلى حسابات شركات وسيطة، عوض استعمال آلية الدعم المباشر الموجه للفلاحين، خاصة الصغار منهم. وعبرت نقابة الاتحاد المغربي للفلاح،أكمل القراءة »
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